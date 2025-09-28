O zi întreagă la birou, fără oprire

Incidentul s-a petrecut pe 26 august. Elevul, cunoscut sub numele de Liangliang, a început să scrie la ora 8 dimineața și a rămas aplecat asupra caietelor până târziu, la 22:00. Spre seară, copilul a început să se simtă rău: respira greu, avea amețeli și dureri de cap, iar degetele i s-au înțepenit într-o poziție rigidă, asemănătoare unor „gheare”.

La ora 23:00, când starea lui s-a agravat și devenise agitat, părinții au decis să îl ducă la Spitalul Central din Changsha.

Diagnosticul medicilor: tulburare respiratorie din cauza stresului

Specialiștii au stabilit că băiatul suferea de o tulburare respiratorie cauzată de hiperventilație, o afecțiune frecvent declanșată de stresul emoțional. Medicii i-au administrat oxigen și i-au monitorizat atent respirația. După câteva ore, starea copilului s-a stabilizat.

Conform explicațiilor medicilor, hiperventilația poate provoca o serie de simptome neplăcute:

senzație de apăsare în piept,

dificultăți de respirație și palpitații,

amețeli,

amorțeală la nivelul mâinilor, picioarelor sau buzelor.

În situații mai grave, pot apărea spasme musculare și rigiditate, fenomen cunoscut popular sub denumirea de „mâini de pui” sau „mâini în gheară”.

Suprasolicitarea și riscul de burnout la copii

Cazul lui Liangliang readuce în discuție pericolele generate de presiunea școlară excesivă. Psihologii atrag atenția că inclusiv copiii pot suferi de burnout, o formă de epuizare fizică și emoțională.

Există trei semnale clare care indică instalarea acestui sindrom:

Tulburările de somn și incapacitatea de a te odihni corect.

Irascibilitatea crescută și ieșirile de furie necontrolată.

Probleme digestive cauzate de stres și tensiune nervoasă.

Specialiștii recomandă părinților să acorde atenție echilibrului dintre învățare și odihnă, pentru a evita situații similare.