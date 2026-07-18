Dronele ucrainene au lovit în plin în „Amazonul” Rusiei. Șapte oameni au murit într-un depozit, iar un incendiu a izbucnit la un terminal petrolier

Un nou val de atacuri cu drone atribuite Ucrainei a lovit în cursul nopții mai multe regiuni din Rusia, provocând victime și pagube în infrastructura civilă. Potrivit autorităților ruse, șapte persoane și-au pierdut viața într-un depozit al celui mai mare retailer online din țară, iar alte zeci au fost rănite în urma loviturilor.
Atacurile au vizat inclusiv regiunea Moscovei, unde fragmente provenite de la o dronă au provocat un incendiu la un depozit petrolier, iar o maternitate a fost evacuată din motive de siguranță.
Șapte angajați au murit într-un depozit Wildberries
Cel mai grav incident s-a produs în orașul Kotovsk, din regiunea Tambov, situată la aproximativ 475 de kilometri sud-est de Moscova. Guvernatorul Evgheni Pervîșov a anunțat că un depozit aparținând companiei Wildberries, cel mai mare retailer online din Rusia, a fost lovit în timpul unui atac cu drone.
În momentul impactului, în clădire se afla tura de noapte. Potrivit oficialului rus, șapte angajați au murit pe loc, iar alte 25 de persoane au fost rănite, scrie Moscow Times.
Guvernatorul a precizat că sistemele de apărare antiaeriană au doborât 28 de drone înainte ca acestea să își atingă țintele.
„Șapte persoane care lucrau în tura de noapte au murit pe loc”, a transmis Evgheni Pervîșov pe Telegram.
Acesta a adăugat: „Dacă și-ar fi atins ținta, numărul victimelor civile ar fi putut fi mult mai mare.”
Un alt depozit al aceleiași companii a fost atacat în regiunea Moscovei
Un al doilea atac a vizat un alt centru logistic Wildberries, aflat în orașul Elektrostal, la est de Moscova.
Guvernatorul regiunii Moscova, Andrei Vorobiov, a declarat că 24 de persoane au fost rănite în urma loviturii.
Directorul general și cofondatorul Wildberries, Tatiana Kim, a reacționat după atacurile din timpul nopții și a transmis un mesaj de condoleanțe familiilor victimelor.
„A fost o noapte îngrozitoare pentru Rusia și pentru compania noastră”, a declarat Tatiana Kim.
Incendiu la un depozit petrolier și evacuarea unei maternități
Tot în regiunea Moscovei, în orașul Noginsk, resturile unei drone doborâte au provocat izbucnirea unui incendiu la un depozit petrolier.
Guvernatorul Andrei Vorobiov nu a oferit detalii privind amploarea pagubelor produse instalației, însă a precizat că două persoane au fost rănite în urma incidentului.
Ca măsură de precauție, autoritățile au decis evacuarea unei maternități aflate în apropierea zonei afectate.
Atacurile din timpul nopții se înscriu în seria loviturilor cu drone care au vizat în ultimele luni infrastructura și obiective aflate pe teritoriul Rusiei, inclusiv în apropierea capitalei Moscova.