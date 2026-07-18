Dronele ucrainene au lovit în plin în „Amazonul” Rusiei. Șapte oameni au murit într-un depozit, iar un incendiu a izbucnit la un terminal petrolier

Publicat 18 iul. 2026, 16:17 Actualizat 18 iul. 2026, 16:21 Sursă Moscow Times

Un nou val de atacuri cu drone atribuite Ucrainei a lovit în cursul nopții mai multe regiuni din Rusia, provocând victime și pagube în infrastructura civilă. Potrivit autorităților ruse, șapte persoane și-au pierdut viața într-un depozit al celui mai mare retailer online din țară, iar alte zeci au fost rănite în urma loviturilor.

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