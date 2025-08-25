Detalii despre incident

Copilul călătorea împreună cu mama sa și fratele său mai mare. În momentul în care portiera s-a deschis, micuțul a căzut pe carosabil, suferind răni grave. Mama, speriată, a oprit imediat mașina și l-a luat în brațe pentru a-l proteja.

Inițial, copilul a fost transportat la Spitalul Santa Rosa din Viterbe, însă din cauza gravității rănilor, medicii au decis transferul de urgență cu elicopterul la Policlinico Gemelli din Roma, unde este internat în stare gravă.

Poliția din Viterbe a verificat circumstanțele incidentului și, după investigații, a concluzionat că este vorba despre un accident involuntar.

Acest caz readuce în atenție importanța centurilor de siguranță și a supravegherii copiilor în mașină, chiar și pentru scurte deplasări, pentru a preveni tragedii similare.