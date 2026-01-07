Mesajul a fost transmis direct președintei interimare Delcy Rodriguez, iar condițiile impuse de Washington ar transforma Statele Unite în unicul partener petrolier strategic al Venezuelei, cu prioritate în achiziția de țiței greu. Potrivit surselor citate, presiunea americană se bazează pe situația critică a Caracasului: petrolierele sunt pline, iar țara ar mai avea doar câteva săptămâni până la insolvență, dacă nu reușește să își vândă rezervele.

Donald Trump, ultimatum pentru Venezuela

Secretarul de stat Marco Rubio le-ar fi transmis parlamentarilor americani că acesta este momentul în care SUA pot forța schimbarea orientării geopolitice a Venezuelei. Într-un interviu pentru ABC News, senatorul Roger Wicker a confirmat că planul urmărește controlul petrolului venezuelean, precizând totodată că nu este vorba despre desfășurarea de trupe americane.

Până acum, autoritățile de la Caracas nu au emis o poziție oficială privind cererea administrației Trump, însă reacțiile internaționale au fost rapide și dure. În cadrul unei sesiuni extraordinare a Organizației Statelor Americane, Columbia, Chile, Mexic și Brazilia au condamnat acțiunile Washingtonului, avertizând că astfel de presiuni pun în pericol suveranitatea întregii regiuni.

China a reacționat și mai dur. Purtătoarea de cuvânt a Ministerului chinez de Externe, Mao Ning, a declarat că Venezuela „este o țară suverană și se bucură de suveranitate deplină și permanentă asupra resurselor sale naturale”, calificând cerințele americane drept „o utilizare flagrantă a forței” și „un caz tipic de intimidare”, conform ABC News.

Mao a acuzat Washingtonul că încalcă dreptul internațional, suveranitatea Venezuelei și drepturile poporului venezuelean, subliniind că „drepturile și interesele legitime ale Chinei și ale altor țări din Venezuela trebuie protejate”. Aceste declarații vin pe fondul escaladării tensiunilor globale după capturarea președintelui venezuelean Nicolás Maduro de către SUA, eveniment care a declanșat o dezbatere intensă privind legalitatea folosirii forței și controlul asupra resurselor energetice ale Venezuelei.