Actorul a decedat pe neaşteptate în Palm Springs, a precizat agenţia cu sediul la Hamburg într-un comunicat.



"Căldura sa sufletească, bucuria sa de a trăi şi simţul său de neclintit al dreptăţii îl vor face de neuitat", a adăugat acesta.



Născut la Berlin, Krüger a fost unul dintre puţinii actori germani care au reuşit să aibă o carieră internaţională după război. El a devenit cunoscut în afara Germaniei în filmul de război britanic "The One That Got Away".



Ulterior, a apărut alături de John Wayne în "Hatari!" şi împreună cu James Stewart şi Peter Finch în "The Flight of the Phoenix".



În 1963, Krüger a jucat în drama franceză "Les dimanches de Ville d'Avray", peliculă recompensată cu Oscarul pentru cel mai bun film străin, în care a interpretat rolul unui veteran al războiului din Vietnam care se învinovăţeşte pentru moartea unui copil vietnamez.



Actorul a primit, de asemenea, o serie de premii în Germania sa natală.



De-a lungul carierei, Kruger a apărut pe ecran alături de actori şi artişti celebri precum Claudia Cardinale, Sean Connery, Yul Brynner, Charles Aznavour, Catherine Deneuve şi Orson Welles.



Krüger a avut şi o carieră prolifică de scriitor, care a debutat în 1970 cu cartea "Eine Farm in Afrika" ("O fermă în Africa"). Cartea spune povestea fermei pe care actorul şi-a cumpărat-o la poalele muntelui Kilimanjaro, după ce s-a îndrăgostit de Africa de Est în timpul filmărilor la "Hatari!".