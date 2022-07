Micky Dolenz, solistul şi toboşarul grupului The Monkees, care a apărut într-un serial TV de comedie din anii 1960 ce prezenta aventurile unui cvartet rock inspirat din trupa The Beatles, şi-a exprimat tristeţea într-un mesaj pe Twitter prin care a confirmat decesul lui Bob Rafelson.



Cunoscut şi apreciat pentru filmele sale din era "Noului Hollywood", Bob Rafelson a colaborat adeseori cu actorul Jack Nicholson. Cei doi artişti au lucrat împreună la filmul "Five Easy Pieces", care i-a adus lui Rafelson două nominalizări la premiile Oscar din 1971, la categoriile "cel mai bun lungmetraj" şi "cel mai bun scenariu original". O altă colaborare strălucită a celor doi artişti a fost filmul "The Postman Always Rings Twice" (1981).



Bob Rafelson a fost co-creator al grupului The Monkees şi al serialului TV omonim, care i-a adus un premiu Emmy la categoria "cel mai bun serial de comedie" în 1967, partajat cu Bert Schneider.



Cei doi au creat împreună o companie de producţie, Raybert Productions, redenumită ulterior BBS, odată cu aducerea celui de-al treilea partener de afaceri, Stephen Blauner, în 1969.



Bob Rafelson a debutat în regia de lungmetraj cu "Head", un film scris şi produs de Jack Nicholson, în 1968.



Printre filmele produse de Bob Rafelson în cadrul companiei BBS se află două dintre cele mai importante pelicule realizate în perioada anilor '60-'70, "Easy Rider" (1969) şi "The Last Picture Show" (1971).



Bob Rafelson a fost căsătorit de două ori (cu Toby Carr şi Gabrielle Taurek) şi a avut patru copii.