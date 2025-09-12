11 septembrie 2025, Curtea Supremă Federală a Braziliei l-a condamnat pe Bolsonaro la 27 de ani și 3 luni de închisoare pentru tentativa de lovitură de stat, fiind găsit vinovat de cinci infracțiuni, inclusiv participarea la o organizație criminală armată și tentativa de subminare violentă a democrației. Condamnarea vine cu puțin peste un an înainte de alegerile prezidențiale din 2026.

Bolsonaro a fost recunoscut șef al unei \"\"organizații criminale\"\" care a conspirat pentru a-i asigura \"\"rămânerea autoritară la putere\"\" după înfrângerea sa de către actualul președinte de stânga, Luiz Inacio Lula da Silva, în alegerile de la sfârșitul anului 2022. Potrivit acuzării, planul includea asasinarea lui Lula, dar nu a reușit să se materializeze din cauza lipsei de sprijin din partea ierarhiei militare.

Revoltele care au avut loc la 8 ianuarie 2023, la o săptămână după învestirea lui Lula, când mii de susținători ai lui Bolsonaro au luat cu asalt și au vandalizat sediul instituțiilor din Brasilia, ar fi fost \"\"ultima speranță\"\" de reușită a complotului.

Ineligibil până în 2060, Bolsonaro nu a participat la audiere, din motive de sănătate. În prezent, acesta se află în continuare în arest la domiciliu la reședința sa, având interdicția de a utiliza telefonul mobil și de a primi vizite, cu excepția avocaților și persoanelor autorizate de instanță

Statele Unite vor \"\"răspunde în consecință\"\" la această condamnare \"\"nedreaptă\"\", a declarat secretarul de stat Marco Rubio imediat după aflarea deciziei Curții Supreme. În replică, autoritățile braziliene au răspuns că nu se vor lăsa \"\"intimidate\"\" de \"\"amenințări\"\".

Jair Bolsonaro a fost președintele Braziliei în perioada 2019-2022.