Secretarul de stat american Antony Blinken și-a amânat vizita programată în China, unde trebuia să se întâlnească cu omologul său chinez și cu președintele Xi Jinping, după ce un balon spion chinezesc a fost descoperit zburând pe teritoriul SUA. Într-o conferință de presă la Pentagon, generalul Pat Ryder a anunțat amânarea vizitei, cu precizarea că „nimic nu s-a schimbat” în ceea ce privește menținerea unei linii deschise de comunicare cu China.

„Condițiile nu sunt potrivite în acest moment pentru ceea ce ar fi fost prima întâlnire la nivel înalt SUA-China din ultimii ani”, a declarat secretarul de presă al Pentagonului Pat Ryder, citat de BBC.

Pat Ryder a explicat că prezența balonului spion ar fi „restrâns agenda” oricăror întâlniri cu oficialii chinezi „într-un mod care ar fi fost inutil și neconstructiv”, dar că o altă călătorie va fi planificată “cu prima ocazie”.

Un oficial american citat de Associated Press a declarat că decizia de a întrerupe brusc călătoria a fost luată de Blinken și de președintele Joe Biden.

Șeful diplomației americane - Antony Blinken urma să înceapă o vizită în China pentru discuții privind mai multe probleme, inclusiv pe tema securității, Taiwan și legate de COVID-19.

Pentagonul a mai transmis că în timp ce balonul „călătorește la o altitudine mult peste traficul aerian comercial” și „nu reprezenta o amenințare militară sau fizică pentru oamenii de la sol”.

În același timp, fostul președinte american Donald Trump s-a numărat printre cei care au cerut ca armata americană să doboare balonul de spionaj.

Au fost transmise scuze din partea chineză, a mai spus Pat Ryder, adăugând că balonul reprezintă „o încălcare clară a suveranității și a dreptului internațional”.

China a declarat vineri că un “dirijabil” care zboară deasupra Statelor Unite este pentru cercetări civile meteorologice şi alte scopuri ştiinţifice, şi şi-a exprimat regretul pentru faptul că acesta a deviat de la traiectorie, pătrunzând în spaţiul aerian american.

Ministerul de Externe chinez a mai afirmat că va continua să menţină comunicarea cu Statele Unite pentru a gestiona în mod corespunzător situaţia ivită pe neaşteptate, relatează agerpres.ro.

“Dirijabilul este din China şi este de natură civilă, utilizat pentru cercetări meteorologice şi alte cercetări ştiinţifice. Din cauza influenţei curenţilor de aer vestici şi a capabilităţii sale de control limitate, dirijabilul a deviat de la cursul intenţionat”, a transmis ministerul chinez.

“China regretă că dirijabilul a deviat spre Statele Unite din greşeală din cauze de forţă majoră. China va continua să menţină comunicarea cu partea americană pentru a gestiona în mod corespunzător acest accident”, afirmă comunicatul de la Beijing.

Vineri, mai mulți americani s-au speriat de punctul alb strălucitor care plutea pe cer de mai multe zile, relatează Realitatea PLUS.

Potrivit oficialilor americani, balonul a zburat deasupra teritoriului din Alaska și Canada înainte de a apărea în statul american Montana, care găzduiește o serie de baze de rachete militare. Până vineri dimineață, balonul s-a deplasat spre est „peste centrul continental al SUA”, la o altitudine de aproximativ 18.200 metri.

BREAKING🚨: Chinese surveillance balloon spotted in skies over northern United States; US military currently considering how to respond to threat pic.twitter.com/ZmDwQkQDtm