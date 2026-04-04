Cum va ajunge Lumina Sfântă în România în acest an, pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu: „Alerta este ridicată la maximum!”

Lumina Sfântă.
Trimisul Patriarhiei Române la Locurile Sfinte, Ioan Meiu, a anunțat că, în contextul conflictului din Orientul Mijlociu, Lumina Sfântă va fi adusă în acest an în țările ortodoxe printr-un culoar special deschis de autoritățile israeliene. Decizia a fost luată în urma consultărilor cu ambasadele statelor ortodoxe.

„Am pregătit și noi anul acesta, chiar dacă mult mai greu decât în alți ani, venirea Sfintei Lumini în România, prin acest culoar special prin care se va zbura în Sâmbăta Mare de pe Aeroportul Ben Gurion din Tel Aviv”, a declarat Ioan Meiu pentru presă.

Restricții stricte pentru slujbele de la Ierusalim

Potrivit reprezentantului Patriarhiei, nivelul de alertă din Israel este maxim, iar slujbele din Săptămâna Mare se vor desfășura în condiții speciale, similare celor din perioada pandemiei. Accesul în locurile sfinte va fi permis doar clerului, fără participarea credincioșilor sau a pelerinilor. De asemenea, toate procesiunile tradiționale, inclusiv cele de Florii, Joia Mare și Vinerea Mare, au fost anulate în acest an, din motive de securitate.