La un an de la declanșarea războiului din Ucraina, analiștii militari ajung la concluzia că există doar două scenarii valabile: o victorie a Ucrainei, prelungirea pe termen lung a războiului. În același timp, un al treilea scenariu privind victoria RUsiei în Ucraina este repinsă categoric, fiind considerată „complet improbabilă”. Este teoria avansată de Nicolas Gosset, cercetător la Institutul Regal de Apărare (IRSD) din Belgia.

„O victorie rusească clară, adică realizarea tuturor obiectivelor iniţiale, este total improbabilă. Dacă superioritatea militară rusească în lunile următoare este cu adevărat zdrobitoare, atunci Putin ar putea reveni la scopurile iniţiale maxime ale războiului - adică distrugerea armatei ucrainene, cucerirea Kievului şi ocuparea ţării până la Nistru”, spune Gosset, citat de LeVif, potrivit Hotnews.ro.

„Dar când vedem ce se desfăşoară pe teren în prezent, situaţia nu e de natură să le permită să-şi atingă aceste obiective. În discursul lui, Putin a presupus de la sine că Rusia va continua până la realizarea scopurilor iniţiale declarate. Dar nu sunt decât vorbe. Mobilizarea, lansată din septembrie (2022, n.r.), s-a dovedit extrem de haotică. Dintre cei 300.000 de mobilizaţi, 150.000 sunt deja pe teritoriul ucrainean. Ce au reuşit să facă? Progrese uşoare, câţiva kilometri ici şi colo. Dar cucerirea Bahmutului tot nu este definitivă. Şi tentativa de străpungere la Vuhledar a eşuat.

Sunt deci destul de circumspect faţă de ideea unui scenariu cu o superioritate rusească zdrobitoare. În afară de asta, o victorie clară a Rusiei ar necesita o reformă radicală a armatei ei, ceea ce este imposibil de realizat în vreme de război", concluzionează cercetătorul belgian.

Însă concluzia analistului belgian a fost avansată înainte de întâlnirea China-Rusia, dintre Putin și diplomatul chinez de top de miercuri de la Moscova. Care este în măsură să alerteze marile puteri, prin schimbarea strategiei și recunoașterea acesteia de către China, ce arată poziționarea alături de Rusia, inclusiv în războiul din Ucraina, consideră mai mulți analiști politici internaționali.

Declarațiile făcute la masa discuțiilor cu Putin ale lui Wang Yi, în paralel cu mesajul de la Beijing transmis de ministerul chinez de externe, dar și anunțul oficial al vizitei președintelui Xi Jinping în Rusia arată o poziționare clară alături de Rusia a Chinei pe actuala hartă geopolitică a lumii. Mesajele contondente urmează și după avertismentele repetate ale Statelor Unite din ultima săptămână, plus scandalul baloanelor-spion. Joe Biden, alături de secretarul de stat Antony Blinken au transmis mai multe atenționări clare că vor fi „consecințe grave” dacă Beijingul va furniza Rusiei arme pentru războiul său împotriva Ucrainei.

"Am vrea să subliniem, din nou, că parteneriatul multilateral strategic dintre Rusia şi China nu a fost direcţionat niciodată împotriva unei părţi terţe. Cu siguranţă, nu constituie subiectul unor imixtiuni şi provocări din partea vreunei părţi terţe. Noi nu vom fi copleşiţi de constrângeri şi presiuni ale unor părţi terţe", a declarat, miercuri, Wang Yi, la Moscova.

Moscow & Beijing are seeking to strengthen ties and remain committed to building a “multipolar” world, Chinese State Councilor Wang Yi said as China’s top diplomat met with Russia's FM S. Lavrov in Moscow. pic.twitter.com/I5NFYLD4b5

În timp ce, la Beijing, mesajul transmis de purtătorul de cuvânt al diplomației chineze a fost un atac puternic la SUA și Alianța Nord-Atlantică: „Îndemnăm NATO să înceteze să mai lovească China cu acuzații nefondate privind problema Ucrainei, să renunțe la vechea mentalitate din Războiu lRece, cu o mentalitate nulă fără miză și o confruntare în bloc, să nu mai alimenteze confruntările și să pună paie pe foc și să facă ceva concret pentru pacea și stabilitatea în Europa și nu numai în Europa”, a declarat Wang Wenbin.

Departamentul de Stat a anunțat deja că Statele Unite sunt îngrijorate de o mai mare aliniere între China și Rusia, după ce președintele rus Vladimir Putin a salutat „noi frontiere” în relațiile cu Beijingul și a anunțat că Xi Jinping va vizita țara sa.

Iar șeful NATO a făcut, chiar miercuri, prime declarații alarmante despre un nou război mondial și despre sprijinul Chinei dat Rusiei.

Șeful NATO a declarat miercuri, într-un interviu pentru Associated Press, că alianța militară a văzut „unele semne” din partea Chinei că ar putea plănui să sprijine Rusia în războiul său din Ucraina. De aceea, Jens Stoltenberg a cerut ferm Beijingului să renunțe la ceea ce ar fi o încălcare a dreptului internațional. Acesta a reamintit că „alianța, deși nu este parte la război, va sprijini Ucraina atât timp cât este nevoie”.

„Președintele Putin nu se pregătește pentru pace, din contră, se pregătește pentru un Război Mondial. Noi trebuie să acordăm sprijin în continuare Ucrainei. nu știm când se va sfârși războiul, dar trebuie să avem grijă ca istoria să nu se repete”, a spus șeful NATO la Summitul B9 de la Varșovia, la care a fost prezent și președintele Joe Biden, ca și șeful statului român - Klaus Iohannis.

În același timp, Ucraina anunță că mizează pe poziția calculată a Chinei.

„Contăm pe înțelepciunea părții chineze. China a fost întotdeauna înțeleaptă... China probabil că nu va lua această poziție unilaterală pentru a sta de partea răului”, a declarat consilierul diplomatic șef al lui Zelensky, Igor Zhovkva, într-un interviu exclusiv la CNN.

Is Ukraine concerned whether China will provide material support to Russia? “We count on the wisdom of Chinese side” says Zelensky’s chief diplomatic advisor Igor Zhovkva. “China was always wise… [and] will probably not take this one-sided position to stand on the side of evil.” pic.twitter.com/csiXxzmRmP