Poliția sud-coreeană a afirmat că Jung Yoo-jung, în vârstă de 23 de ani, a fost obsedată de serialele și romanele despre crime și că a devenit obsedată de ideea de a „încerca o crimă”. Testele făcue după arestarea sa au arătat că ea are trăsături puternice de psihopatie.

Jung a folosit o aplicație pentru a întâlni o altă femeie, o profesoară de engleză în vârstă de 26 de ani, sub pretextul că vrea să ia meditații. Tânăra a înjunghiat-o până a omorât-o pe profesoară la locuința acesteia în luna mai, un caz care a șocat opinia publică sud-coreeană.

Procurorii care au instrumentat cazul au cerut pedeapsa cu moartea, o sentință pronunțată extrem de rar în Coreea de Sud. Ei au spus instanței că Jung, o singuratică fără loc de muncă care locuia cu bunicul ei, a contactat cu ajutorul unei aplicații de meditații peste 50 de persoane, preferând femei, întrebându-le dacă țin lecții la locuințele lor.

În luna mai, prezentându-se drept mama unei eleve de liceu care are nevoie de meditații la engleză, ea a contactat victima din orașul Busan aflat în sud-estul țării. Ea s-a prezentat la locuința profesoarei îmbrăcată într-o uniformă de elevă pe care a cumpărat-o online.

După ce aceasta i-a deschis ușa, Jung a înjunghiat-o de peste 100 de ori, criminaliștii afirmând că ea și-a continuat atacurile brutale și după ce victima murise deja. Ea i-a dezmembrat apoi trupul și a luat un taxi pentru a se debarasa de unele părți ale cadavrului.

Poliția a fost alertată de șoferul taxiului, care a relatat că o clientă a sa a aruncat un geamantan însângerat lângă un râu la nord de Busan.

Ofițerii au precizat că istoria browser-ului lui Jung a arătat că ea a petrecut luni de zile făcând cercetări despre cum să ucidă și să scape de cadavru.

În pofida pregătirilor ei meticuloase, Jung a fost neglijentă și nu și-a dat seama că trebuie să evite și camerele CCTV, care au surprins-o intrând și ieșind din locuința profesoarei de mai multe ori.

Jung, care a mărturisit crima în iunie, le-a spus anchetatorilor că interesul ei față de comiterea unui omor a fost stârnit de serialele criminaliste și emisiunile TV despre acest subiect.

Ea a cerut instanței o pedeapsă mai blândă, afirmând că a suferit de halucinații și alte tulburări mintale în momentul comiterii crimei. Însă instanța a respins argumentele ei, notând că crima a fost „plănuită și pusă în aplicare cu atenție”.

Jung a încercat de asemenea să îi inducă în eroare pe polițiști, schimbându-și povestea de mai multe ori după ce a fost arestată înainte de a mărturisi în cele din urmă ceea ce s-a întâmplat în realitate.

