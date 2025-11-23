Controverse legate de planul de pacea în Ucraina. Un senator susține că documentul a fost scris la Moscova, secretarul Marco Rubio neagă

Surse de la casa Albă susțin că Rubio n-a fost implicat în elaborarea planului
Răsturnare de situație privind planul de pace în 28 de puncte înaintat de Statele Unite Ucrainei, după discuții cu negociatori ruși. Un senator republican, aflat la Forumul Internațional de Securitate de la Halifax, susține că secretarul Marco Rubio i-ar fi transmis, prin telefon, că documentul este de fapt un plan rusesc pe care SUA au acceptat să îl transmită Ucrainei. Contactat oficial, Rubio a negat.

„Secretarul Rubio ne-a sunat în această după-amiază. A fost clar că suntem doar destinatarii unei propuneri transmise unuia dintre reprezentanții noștri. Nu este recomandarea noastră, nu este planul nostru de pace. Este o propunere primită”, a declarat senatorul republican Mike Rounds, potrivit Kyiv Independent.

„Aceasta a fost o propunere venită de la cineva identificat ca reprezentând Rusia. A fost transmisă lui Witkoff.”

Senatoarea democrată Jeanne Shaheen a spus, după apelul cu Rubio, că „nu există nimic care să indice că administrația intenționează să oprească programul PURL sau schimbul de informații.”

După aceste dezvăluiri, Rubio a emis un comunicat contrazicând senatorii:

„Propunerea de pace a fost redactată de SUA. Este un cadru solid pentru negocieri, bazat pe contribuții din partea Rusiei, dar și pe contribuții anterioare și actuale din partea Ucrainei”, a scris Rubio.

Cu o zi înainte, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, declarase că Rubio și Witkoff au lucrat împreună la planul de pace în ultima lună, fiind „implicați cu ambele părți”, iar președintele susține efortul.

Totuși, o sursă apropiată dosarului a declarat pentru Kyiv Independent că Rubio nu a avut nicio implicare. Potrivit unui oficial american de rang înalt, actualul plan este susținut de vicepreședintele JD Vance, în timp ce alți oficiali de top au fost excluși din negocieri.

 

 