„Secretarul Rubio ne-a sunat în această după-amiază. A fost clar că suntem doar destinatarii unei propuneri transmise unuia dintre reprezentanții noștri. Nu este recomandarea noastră, nu este planul nostru de pace. Este o propunere primită”, a declarat senatorul republican Mike Rounds, potrivit Kyiv Independent.

„Aceasta a fost o propunere venită de la cineva identificat ca reprezentând Rusia. A fost transmisă lui Witkoff.”

Senatoarea democrată Jeanne Shaheen a spus, după apelul cu Rubio, că „nu există nimic care să indice că administrația intenționează să oprească programul PURL sau schimbul de informații.”

După aceste dezvăluiri, Rubio a emis un comunicat contrazicând senatorii:

„Propunerea de pace a fost redactată de SUA. Este un cadru solid pentru negocieri, bazat pe contribuții din partea Rusiei, dar și pe contribuții anterioare și actuale din partea Ucrainei”, a scris Rubio.

Cu o zi înainte, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, declarase că Rubio și Witkoff au lucrat împreună la planul de pace în ultima lună, fiind „implicați cu ambele părți”, iar președintele susține efortul.

Totuși, o sursă apropiată dosarului a declarat pentru Kyiv Independent că Rubio nu a avut nicio implicare. Potrivit unui oficial american de rang înalt, actualul plan este susținut de vicepreședintele JD Vance, în timp ce alți oficiali de top au fost excluși din negocieri.