Trei rachete balistice, una cu rază lungă și două cu rază scurtă de acțiune, au fost lansate spre Marea Japoniei. Sirenele de raid aerian au sunat pentru a doua zi consecutiv pe o insulă a Coreei de Sud.

Testul vine la doar o zi după ce nord-coreenii au lansat cel puțin 10 rachete, iar o rachetă balistică a trecut pentru prima dată granița maritimă a celor două țări. Președintele sud-coreean a numit acțiunea Phenianului drept o invazie teritorială de facto.

O reacție puternică a venit și din partea Statelor Unite. Washingtonul a avertizat că orice atac nuclear asupra SUA sau a aliaților săi, din partea Coreei de Nord, ar putea duce la sfârșitul regimului lui Kim Jong-un, liderul suprem nord-coreean.

Secretarul american al Apărării, Lloyd Austin, a declarat totodată că SUA și Coreea de Sud vor relua exercițiile militare în peninsulă. Administrația Biden a luat astfel de măsuri după patru ani în care Donald Trump a cerut constant Coreei de Sud să plătească pentru asistența militară.

A North Korean missile landed south of the Northern Limit Line into South Korean waters for the first time on November 2, 2022, triggering air-raid sirens in the South Korean island of Ulleung. pic.twitter.com/GcZcVmhKG7