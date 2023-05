Organizaţia Mondială de Meteorologie a anunțat vineri că ciclonul Mocha s-a intensificat foarte rapid şi a avertizat asupra "impactului umanitar mare" atunci când va atinge Myanmar şi Bangladesh în acest sfârșit de săptămână.

Ciclonul Mocha amenință pentru început zonele de coastă din Bangladesh și Myanmar. Organizația Mondială de Meteorologie a avertizat că se așteaptă ca duminică să lovească Mocha, cu rafale puternice de vânt de până la 180-190 km pe oră, ploi abundente și inundații.

Ciclonul tropical Mocha format în Golful Bengal se îndreaptă puternic acum spre coasta Myanmarului. Acesta se așteaptă să lovească vestul Birmaniei și orașul Cox`s Bazar din Bangladesh, unde aproape un milion de oameni trăiesc în locuințe minimale, din bambus și prelate, în cea mai mare tabără de refugiați din lume, anunță CNN. Aici s-au refugiat cei persecutați de regimul militar din Myanmar, începând cu 2017.

În Birmania au început deja evacuările populației, aproximativ 15.000 de oameni de pe coasta de vest fiind vizați.

Ciclonul Mocha este primul care se formează în Golful Bengal în acest an și se așteaptă să devină foarte violent înainte de a lovi Myanmar, în vest, în Rakhine, lângă granița cu Bangladesh.

În India, pescarii au fost deja avertizați să nu meargă în larg în următoarele zile. Se așteaptă valuri de până la 2,5 metri , ce ar putea inunda zonele de coastă joase.

Very severe cyclonic storm Mocha threatens coastal areas of Bangladesh and Myanmar. @Indiametdept forecasts landfall Sunday with winds of 180/190 km/h, storm surge, flooding and heavy rain.

WMO is supporting humanitarian agencies to help them prepare.https://t.co/Af6gk79C85 pic.twitter.com/0P43WNRAZn