China, coronavirus: Hotel prăbuşit şi aproximativ 70 de persoane prinse sub dărâmături

Hotelul Xinjia, situat în oraşul Quanzhou, s-a prăbuşit în jurul orei 19:30 (11:30 GMT) şi aproximativ 23 de persoane au putut fi evacuate în jurul orei locale 21:00, potrivit unui comunicat al guvernului local. Din clădire nu a mai rămas aproape nimic întreg. Cele cinci etaje au fost reduse la un morman de moloz, în care zeci de salvatori caută acum după eventuali supraviețuitori. Au reușit să scoată până acum în viață 23 de oameni.

Updated : The collapsed hotel in China's Fujian trapping around 70 people under was a designated quarantine place for people who are suspected of having coronavirus or have close contact with #COVID19 patients. So far 28 people have been rescued. pic.twitter.com/ChfA9y0fpv