Activistul ar fost ucis de un vlogger

Potrivit surselor, un tânăr de 20 de ani, Aleksandr S., un blogger cunoscut în comunitatea queer, ar fi mărturisit că l-a ucis pe Ioffe, în vârstă de 53 de ani, aplicându-i cel puțin 20 de lovituri de cuțit. Cu toate acestea, informația nu a fost confirmată oficial. Conform publicației Mash, tânărul a fost reținut de poliție.

Fiica activistului, Elena, a confirmat că tatăl său a fost ucis, precizând că locul și momentul aproximativ al crimei, raportate de Mash on the Moika, sunt corecte. Totuși, ea nu cunoaște circumstanțele exacte ale crimei și nu are informații cu privire la implicarea bloggerului Aleksandr S.

Detalii despre crimă

Conform publicației Fontanka, Ioffe a fost găsit fără viață într-un apartament din cartierul Kalininsk din Sankt Petersburg, situat pe Bulevardul Nauka. Crima ar fi fost raportată de tânărul Aleksandr, care s-a prezentat la o secție de poliție din Vîborg pentru a anunța că a ucis un bărbat.

Agenția de presă RusNews a confirmat de asemenea moartea activistului, citând surse proprii, însă fără a oferi detalii suplimentare.

Cine a fost Vitali Ioffe?

Vitali Ioffe era cunoscut pentru pichetele sale solitare împotriva regimului lui Vladimir Putin și pentru activismul său politic, care a devenit mai intens odată cu izbucnirea războiului din Ucraina. A fost prezent la multe dintre procesele politice din Sankt Petersburg și a fost arestat în repetate rânduri pentru participarea la proteste. Doar între februarie 2022 și iulie 2023, Ioffe a fost reținut de aproximativ zece ori.

Într-un interviu pentru publicația Bumaga, Ioffe a explicat motivația din spatele acțiunilor sale de protest: „Dacă măcar o persoană care trece pe lângă mine se gândește la război și decide că nu va ucide sau nu va muri din cauza lui, atunci am câștigat. Fiecare luptă în felul său. Nu toți trebuie să iasă în stradă. Unii fac mult mai mult ajutând deținuții politici, colectând donații sau sprijinind comunitatea.”