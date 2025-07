Potrivit presei italiene, printre care și Corriere della Sera, bărbatul se afla în apropierea aeronavei, în zona de rulare, în momentul în care a fost tras în motorul în funcțiune. Circumstanțele în care victima a ajuns atât de aproape de avion sunt în prezent neclare și fac obiectul unei anchete oficiale.

În urma incidentului, autoritățile aeroportuare au suspendat toate operațiunile de zbor începând cu ora locală 10:20 (11:20 ora României), pentru a permite intervenția echipelor de urgență și desfășurarea investigațiilor.

„Cauzele exacte ale incidentului sunt în curs de stabilire, iar ancheta este coordonată de autoritățile de poliție”, au transmis reprezentanții aeroportului într-un comunicat publicat pe site-ul oficial.

Este încă neclar dacă bărbatul era angajat al aeroportului, pasager sau o persoană care a pătruns ilegal pe pistă. Experții în aviație și siguranță investighează toate ipotezele posibile, inclusiv eventuale breșe de securitate.

In a tragic development, an Airport ground staff has been sucked into a Volotea Airbus A319 aircraft on the apron while the aircraft was about to depart for the flight V73511 to Asturias.



The ground incident involved the registration EC-MTF, at Milan Bergamo Airport, suspending…