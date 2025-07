Presa din Spania scrie că incendiul de la bordul aeronavei a fost un incident minor.

Cu toate acestea, la evacuarea avionului au fost folosite ieșirile de urgență.

Mai mulți pasageri s-au panicat, nu au respectat instrucțiunile echipajului și au sărit la câțiva metri de aripă, după care au fugit pe pistă.

În busculadă, șase persoane s-au rănit și au fost transportate la spital.

Ryanair 737-800 evacuated at Palma de Mallorca Airport after a fire indication developed on board during taxi.



The SAMU061 coordination center received a call at a.m, reporting a fire on flight RK3446 to Manchester.



A total of 18 people were injured during the evacuation, six…