Minora fusese raportată dispărută în ziua precedentă și, potrivit autorităților, suferă de grave deficiențe de auz și depinde de tratament cu insulină.

Copila fusese dată dispărută cu o zi înainte

Fetița locuia într-un centru social, însă dispăruse fără urmă, motiv pentru care poliția declanșase o operațiune de căutare. Pista i-a condus pe agenți la apartamentul mamei, care, la rândul ei, are probleme severe de auz și nu mai deține custodia copilului.

Ajunși la fața locului, polițiștii au solicitat în repetate rânduri ca ușa să fie deschisă, însă femeia a refuzat colaborarea. Abia după aproximativ o oră, mama a cedat și le-a permis accesul în locuință.

În timpul percheziției, agenții au fost surprinși de apariția bruscă a fetiței, care ținea două cuțite în mâini și se apropia de ei. Potrivit declarațiilor oficiale ale poliției și parchetului, situația a fost considerată un risc imediat pentru siguranța echipei.

„În timpul verificărilor, fetița de 12 ani s-a apropiat având două cuțite asupra ei”, au transmis autoritățile, citate de Agerpres.

De ce s-a tras cu arma

Pentru a preveni un posibil atac, unul dintre polițiști a folosit un pistol cu electroșocuri, iar un alt agent a tras cu arma de serviciu. Minora a fost rănită, iar forțele de ordine i-au acordat primul ajutor până la sosirea echipajelor medicale.

Fetița a fost transportată de urgență la spital și supusă unei intervenții chirurgicale. Medicii anunță că starea ei este critică, dar stabilă.

Incidentul a declanșat o investigație amplă pentru a stabili circumstanțele exacte în care polițiștii au recurs la focurile de armă.