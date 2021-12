Banca a depus din greșeală 130 de milioane de lire sterline (aproximativ 155 de milioane de euro) în 75.000 de conturi, pe data de 25 decembrie.

Angajații băncii se grăbesc acum să recupereze banii, însă munca lor devine dificilă, deoarece o mare parte din sumă a fost depusă în conturi deschise la băncile rivale, potrivit BBC.

Eroarea a apărut atunci când plățile din 2.000 de conturi business au fost efectuate de două ori.

„Ne pare rău, dar din cauza unei probleme tehnice, unele plăți de la clienții noștri corporativi au fost duplicate în mod incorect în conturile destinatarilor. Vom coopera cu mai multe bănci din Marea Britanie pentru a recupera tranzacțiile duplicate în zilele următoare”, a transmis banca într-un comunicat.

Din cauza erorii, unii angajați au fost plătiți de două ori din contul angajatorului, însă a doua plată a fost finanțată de Santander.

Un manager care se ocupă de plata salariilor a declarat pentru BBC că gafa i-a stricat sărbătorile: „Mi-a distrus perioada de vacanță pentru că am crezut că am plătit sute de mii de lire din greșeală – am crezut că am făcut ceva greșit. Am crezut că a fost vina mea și o să am probleme la serviciu”.

El a mai spus că Santander nu a oferit nicio informație despre modul în care firmele ar trebui să explice angajaților a doua plată sau despre cum ar trebui să fie rambursată.