Boris Johnson va demisiona astăzi din funcția de lider conservator. Boris Johnson urmează să renunțe la funcții după apeluri din partea cabinetului său și un nou val de demisii. Alți ddoi miniștri au părăsit, joi, cabinetul.



Este vorba despre ministrul britanic pentru Irlanda de Nord, Brandon Lewis, și ministrul britanic pentru Securitate, Damian Hinds. Ministrul britanic pentru Irlanda de Nord, Brandon Lewis, a demisionat joi, spunând că nu mai crede că valorile onestității, integrității și respectului reciproc sunt susținute de guvernul premierului Boris Johnson.

29 de miniștri au demisionat până acum. Presa britanică se aşteptă ca premierul să piardă atât conducerea guvernului de la Londra, cât şi a Partidului Conservator.

Liderul laburist Sir Keir Starmer a salutat intenția lui Boris Johnson de a demisiona din funcția de lider conservator, adăugând că ar fi trebuit să plece „demult”.

Plecarea iminentă a premierului este „o veste bună” pentru țară, spune el, adăugând că Marea Britanie are nevoie de „un nou început” după 12 ani de „stagnare” și „promisiuni goale” sub conducerea conservatorilor.

