Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) se pregătește să trimită inspectori în următoarele zile în două locații ucrainene la cererea Kievului, a anunțat luni, într-o aparentă reacție la afirmațiile Rusiei că Ucraina ar putea desfășura o așa-zisă „bombă murdară”.

Inspectorii AIEA vor vizita două locații nucleare din Ucraina, după ce au primit o solicitare din partea Ucrainei. Anunțul a fost făcut după acuzațiile Rusiei că Ucraina ar pregăti o „bomba murdară” radioactivă pentru escaladarea conflictului și să acuze apoi Moscova. Occidentul a respins deja aceste acuzații. Demonstrația făcută de Ministerul rus al Apărării despre cum pregătesc ucrainenii „bomba murdară” a fost demontată de presa internațională prin identificarea unor imagini false. Ucraina a negat permanent aceste acuzații ale Moscovei.

„AIEA se pregătește să viziteze locațiile în zilele următoare, după ce a primit cererea Ucrainei”, a anunțat AIEA.

Agenția a mai precizat că ambele locuri au fost deja inspectate, una fiind vizitată în urmă cu o lună.

„Inspectorii vor vizita Ucraina în această săptămână”, a transmis Rafael Grossi într-un mesaj postat pe Twitter.

Directorul general Grossi, aflat în vizită în SUA, a mai transmis că AIEA mulțumește SUA „pentru sprijinirea eforturilor noastre de a stabili o zonă de protecție a securității și siguranței nucleare la centrala nucleară Zaporojie”.

Comprehensive meeting with @SecBlinken today in Washington DC.

I stressed @IAEAorg safeguards inspectors will visit #Ukraine this week and thanked the #US for supporting our efforts to establish a Nuclear Safety & Security Protection Zone at #Zaporizhzhya nuclear power plant. pic.twitter.com/PIdAzE5xB4