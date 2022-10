Secretarul general al NATO - Jens Stoltenberg anunță că s-a consultat cu SUA şi Marea Britanie şi avertizează Rusia să nu folosească pretexte false pentru a escalada conflictul militar în Ucraina.

Precizarea vine după ce Jens Stoltenberg a discutat, luni, cu secretarul american al Apărării, Lloyd Austin, şi cu Ben Wallace, ministrul Apărării în exerciţiu din Marea Britanie.

Înaltul oficial NATO a cerut Rusiei să evite acţiunile de escaladare a conflictului cu Ucraina.

„Am vorbit cu secretarul american al Apărării, Lloyd Austin, şi cu ministrul britanic al Apărării, Ben Wallace, despre acuzaţiile false ale Rusiei că Ucraina se pregăteşte să utilizeze o bombă radiologică pe propriul teritoriu. Aliaţii din cadrul NATO resping aceste acuzaţii.

Rusia nu trebuie să folosească aceste acuzaţii ca pretext pentru escaladarea conflictului. Rămânem constanţi în susţinerea Ucrainei”, a anunțat Jens Stoltenberg, luni seară, într-un mesaj postat pe Twitter.

Spoke with 🇺🇸 @SecDef & 🇬🇧 @BWallaceMP about #Russia’s false claim that #Ukraine is preparing to use a dirty bomb on its own territory. #NATO Allies reject this allegation. Russia must not use it as a pretext for escalation. We remain steadfast in our support for Ukraine.