Rusia a insistat cu retorica „bombei murdare” a Ucrainei, iar la o zi de la avertismentul lansat de ministrul rus al apărării - Serghei Șoigu, a urmat și o prezentare amplă a așa-ziselor dovezi în acest sens. „Modelul Șoigu” a fost adoptat imediat de ministrul Serghei Lavrov, care a luat legătura cu omologii săi, acuzând Ucraina că face o „bombă murdară”, apoi și șeful rus de Stat Major și-a informat omologii. „Bomba murdară” despre care avertizează Rusia nu e o bombă atomică sau nucleară, ci un amestec de explozibili cu materiale radioactive, pulverizate în momentul exploziei, potrivit CDC.

Șeful Forței Ruse de Protecție împotriva Radiațiilor, Chimice și Biologice - Igor Kirillov, a prezentat, luni, un material informativ în care prezintă așa-zisele dovezi ale pregătirii unei „bombe murdare” de către Ucraina.

Prezentarea făcută de generalul-locotenent Kirillov de luni, 24 octombrie, poate fi urmărită aici, potrivit site-ului ministerului rus al apărării.

„Armata rusă a obținut dovezi documentare care confirmă că Pentagonul a fost implicat în finanțarea proiectelor biologice militare în Ucraina. Credem că în Ucraina au fost create componente ale armelor biologice”, a declarat Kirillov, precizând că un document din 6 martie 2015 confirmă „implicarea directă a Pentagonului în finanțarea experimentelor biologice militare în Ucraina”.

Ulterior, presa internațională a demontat „dovezile” prezentate de Rusia. Potrivit Sky News, imaginile prezentate de Ministerul rus al Apărării ar fi false sau scoase din contextul actual.

Astfel, afirmația despre intenția Ucrainei de a provoca panică și să crească fluxul de refugiați în toată Europa prin folosirea „bombei murdare” a fost demontată într-un reportaj difuzat de Sky News.

Imaginea cu oameni care aleargă pe străzi folosită în prezentarea Moscovei este de fapt una care datează din 11 septembrie 2001 din New York, după atentatele teroriste.

O altă acuzație în prezentarea făcută de oficialul rus Kirillov a fost adusă Occidentului că folosește informații false pentru a provoca Rusia. Kirillov a afirmat că această strategie a mai fost folosită de Occident și înainte, și anume în timpul războiului civil sirian. Acesta susține că provocările Occidentului la adresa Rusiei sunt făcute pentru a-și justifica intervențiile militare, potrivit Sky News.

Imaginea prezentată în conferința susținută de Kirillov ar fi fost folosită de Rusia și în 2018. Aceștia au încercat atunci să arate cum Căştile Albe din Siria ar face de fapt filme de propagandă despre atacurile false asupra civililor din Siria. Poziția Kremlinului față de acțiunea Căștilor Albe este cunoscută încă de la începutul războiului din Siria, din 2011. Rusia susține că voluntarii din grupul de Apărare Civilă Siriană - Căștile Albe - , care ajută victimele din războiul din Siria, ar fi un grup de apărare prin care pot opera teroriști.

Atunci s-a demonstrat că respectiva imagine era, de fapt, o filmare din culise la turnarea filmului Revolution Man - un film împotriva Căștilor Albe realizat în 2018 de o companie de film siriană. Eliot Higgins, fondatorul grupului de investigații Bellingcat, a dezmințit imaginile în 2018, dezvăluind fake-news-ul rușilor, a reamintit și acum acest lucru printr-o postare pe Twitter.

So to give you a sense of how full of shit the Russians are, the top left image on the first slide is from a Syrian film production of a movie about the White Helmets faking chemical attacks, stills from which Russia previously used in their propaganda.https://t.co/NaTBITN7K6 https://t.co/3xb2E61KR8 pic.twitter.com/4LdBrNQFgC