Din primele informații, incendiul a izbucnit în jurul orei 9 dimineața (6 GMT).

„Unul dintre răniți se află în stare critică din cauza arsurilor. (…) Alți patru răniți sunt într-o stare relativ stabilă și primesc, de asemenea, îngrijiri medicale”, a declarat guvernatorul provinciei Kocaeli, Ilhami Aktas, de care aparține orașul Dilovasi, la postul public turc TRT Haber

„Incendiul a fost rapid stins. Au fost efectuate operațiuni de răcire. Pompierii noștri, în coordonare cu parchetul, efectuează investigațiile necesare pentru a determina cauzele incendiului”, a adăugat guvernatorul.

Două etaje ale unei clădiri utilizate ca depozit și fabrică de parfumuri au fost distruse. Până la ora transmiterii acestei știri cauza producerii incendiului nu este cunoscută.