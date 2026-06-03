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Extern· 1 min citire

Bătăi între protestatari și polițiști. Un tânăr a murit

3 iun. 2026, 14:32
Proteste în Marea Britanie

Proteste în Marea Britanie

Realitatea.NETArticol scris de Realitatea.NET
Sursă: Realitatea PLUS

Proteste violente în Marea Britanie. Este furie fără precedent după ce au apărut imagini în spațiul public în care un tânăr înjunghiat a murit după ce a fost încătușat cu forța de poliție.

Proteste uriașe după moartea unui tânăr

Sute de persoane s-au adunat în Southampton, unde au avut loc ciocniri între protestatari și forțele de ordine.

Imagini și informații cu un puternic impact emoțional!

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