Bătăi între protestatari și polițiști. Un tânăr a murit

Articol scris de Scris de Realitatea.NET

Sursă: Realitatea PLUS

Proteste violente în Marea Britanie. Este furie fără precedent după ce au apărut imagini în spațiul public în care un tânăr înjunghiat a murit după ce a fost încătușat cu forța de poliție.

Proteste uriașe după moartea unui tânăr Sute de persoane s-au adunat în Southampton, unde au avut loc ciocniri între protestatari și forțele de ordine. Imagini și informații cu un puternic impact emoțional! Loading tweet...

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