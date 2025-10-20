Un om a murit și alți 20 sunt dați dispăruți. Potrivit jurnaliștilor, victimele sunt din Libia și voiau să ajungă în Italia.

20 de persoane dispărute în largul mării. Căutări de amploare

Ambarcațiunea s-ar fi răsturnat după două zile pe mare. Scafandrii au reușit să salveze 11 migranţi, printre care patru copii neînsoțiți, şi au recuperat corpul unei femei însărcinate.

Supraviețuitorii şi trupul victimei au fost aduși pe insulă, în timp ce restul pasagerilor sunt daţi dispăruți.

Deocamdată nu se știe cum s-a produs incidentul. Poliția continuă cercetările.