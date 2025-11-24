IDF: „Unul dintre principalii strategi ai Hezbollah a fost neutralizat”

Comandamentul militar israelian a confirmat că lovitura l-a ucis pe Haytham Ali Tabatabai, considerat a fi numărul doi în ierarhia militară a Hezbollah și un veteran al operațiunilor grupării. Oficialii israelieni susțin că acesta era responsabil pentru extinderea capacităților armate ale organizației, descriindu-l drept o figură centrală în planurile de înarmare.

„Acesta a fost un atac precis, menit să oprească consolidarea forței Hezbollah și să protejeze securitatea statului Israel”, a declarat șeful Statului Major al IDF, generalul Eyal Zamir.Biroul premierului Benjamin Netanyahu a precizat că operațiunea a fost autorizată după consultări cu ministrul apărării și conducerea armatei. Premierul a subliniat că Israelul va continua să acționeze „fără ezitare” împotriva oricărei amenințări. La rândul său, ministrul apărării, Israel Katz, a transmis un mesaj ferm: „Oricine ridică mâna împotriva Israelului își va pierde această mână.”

Victime și reacții în Liban

Ministerul Sănătății din Liban a raportat cinci morți și 28 de persoane rănite în urma atacului. Explozia a lovit o arteră principală din sudul capitalei, unde locuitorii au declarat că au auzit avioane de luptă deasupra orașului cu puțin timp înainte de detonare.

Martori citați de Reuters au povestit că oamenii au fugit speriați din clădiri, temându-se că ar putea urma și alte lovituri.

Potrivit unor oficiali americani citați de Axios, Washingtonul nu a primit o notificare înaintea operațiunii. Administrația Biden ar fi fost informată imediat după atac, însă ar fi știut deja că Israelul intenționează să intensifice acțiunile militare în Liban.

Cine era Haytham Ali Tabatabai

Statele Unite l-au sancționat pe Tabatabai în 2016, catalogându-l drept unul dintre arhitecții operațiunilor militare ale Hezbollah și oferind o recompensă de până la 5 milioane de dolari pentru informații despre activitățile sale.

Raidurile Israelului din ultimii doi ani au decimat o parte semnificativă a conducerii militare a Hezbollah, incluzând eliminarea liderului de atunci, Hassan Nasrallah, și a mii de luptători. Israelul acuză gruparea pro-iraniană că încearcă să se reînarmeze în ciuda acordului de încetare a focului susținut de SUA anul trecut.

Hezbollah respinge acuzațiile și afirmă că a respectat obligația de a-și retrage forțele din zona de frontieră, permițând desfășurarea armatei libaneze.