Incidentul a avut loc joi noaptea, în fața unui restaurant mexican din zona Logan Circle a Washington-ului, la circa 1,5 kilometri de Casa Albă. Au fost trase peste 20 de focuri de armă. Două persoane au fost rănite.

Atacatorul a reușit să fugă. Poliția a ajuns rapid la fața locului, pentru că ofițerii investigau deja un alt incident cu arme de foc în zonă.

Just hear what sounded like gun shots on 14th street in NW DC. People fleeing the popular Le Diplomate restaurant which seemed a few blocks away. pic.twitter.com/EuD40teccA