Atac armat în Australia: doi polițiști uciși, un al treilea grav rănit – autorul este căutat de forțele de ordine

O tragedie de proporții a avut loc marți în statul Victoria, Australia, unde doi polițiști au fost împușcați mortal, iar un al treilea a fost grav rănit în urma unei confruntări violente cu un bărbat înarmat. Incidentul s-a produs într-o zonă izolată, pe o proprietate rurală din localitatea Porepunkah, aflată la poalele munților.

Potrivit comunicatului emis de poliție, cei doi agenți au murit pe loc, în timp ce al treilea a suferit răni severe în partea inferioară a corpului și primește îngrijiri medicale. Autoritățile nu au oferit deocamdată detalii despre circumstanțele exacte ale atacului, însă confirmă că suspectul a reușit să fugă de la fața locului.

„Există căutări extinse pentru a-l localiza. Le cerem locuitorilor din Porepunkah și din împrejurimi să rămână în case până la noi ordine”, au transmis oficialii poliției.

Primarul districtului Alpine Shire, Sarah Nicholas, a declarat într-un mesaj video că întreaga comunitate este în stare de șoc: „Este o zi de mare tristețe și durere pentru noi toți”.

În prezent, sute de polițiști și echipe speciale de intervenție participă la operațiunea de căutare, iar autoritățile consideră că bărbatul este în continuare periculos.