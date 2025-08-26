Doi polițiști uciși în Australia

Potrivit comunicatului emis de poliție, cei doi agenți au murit pe loc, în timp ce al treilea a suferit răni severe în partea inferioară a corpului și primește îngrijiri medicale. Autoritățile nu au oferit deocamdată detalii despre circumstanțele exacte ale atacului, însă confirmă că suspectul a reușit să fugă de la fața locului.

„Există căutări extinse pentru a-l localiza. Le cerem locuitorilor din Porepunkah și din împrejurimi să rămână în case până la noi ordine”, au transmis oficialii poliției.

Primarul districtului Alpine Shire, Sarah Nicholas, a declarat într-un mesaj video că întreaga comunitate este în stare de șoc: „Este o zi de mare tristețe și durere pentru noi toți”.

În prezent, sute de polițiști și echipe speciale de intervenție participă la operațiunea de căutare, iar autoritățile consideră că bărbatul este în continuare periculos.