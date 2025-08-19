Bebelușii au murit după naștere

Primele rezultate arată că bebelușii, deja într-o stare medicală fragilă, au fost infectați cu bacteria Serratia marcescens, o bacterie periculoasă în mediile spitalicești. Ancheta a scos la iveală că sursa contaminării ar fi fost detergentul folosit pentru curățarea tetinelor și a biberoanelor. Potrivit presei italiene, bacteria a fost identificată în duzele și dozatoarele de săpun din secție.

Pentru a limita orice risc suplimentar, gravidele care urmau să nască în spital au fost transferate către alte unități medicale.

Autoritățile italiene încearcă acum să afle cum a ajuns detergentul să fie contaminat: dacă produsul a fost manipulat necorespunzător, dacă nu s-au respectat regulile stricte de igienă sau dacă a fost expus la condiții care au favorizat dezvoltarea bacteriei.

Până la finalizarea anchetei, a fost deschis un dosar penal pentru omor din culpă, iar medicii legiști vor efectua autopsii pentru a confirma cauza morții celor doi nou-născuți.