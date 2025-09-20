Potrivit operatorilor, problema a fost cauzată de o eroare în rețeaua centralizată de procesare a datelor, ceea ce a blocat accesul la rezervări și emiterea de bilete.

„Este un blocaj total. Nu putem procesa check-in-ul, nu putem emite boarding pass-uri”, a declarat un angajat al aeroportului Schiphol din Amsterdam, potrivit Agerpres.

Companiile aeriene au fost nevoite să recurgă la proceduri manuale, ceea ce a dus la întârzieri semnificative. În unele cazuri, pasagerii au fost redirecționați către alte aeroporturi sau au primit cazare temporară.

Autoritățile europene din domeniul aviației au demarat o anchetă pentru a identifica sursa exactă a defecțiunii și pentru a preveni repetarea unui astfel de incident. Situația este în curs de remediere, dar se recomandă pasagerilor să verifice statusul zborurilor înainte de a se deplasa la aeroport.