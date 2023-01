Un atac cu cuţitul a avut loc luni seara într-o staţie de metrou în Bruxelles, echipele de intervenţie fiind deja prezente la faţa locului, relatează Reuters şi Le Soir, citate de agerpres.ro.

Un tânăr ar fi fost grav rănit, iar alte câteva persoane din preajma au tăieturi minore cu cuțitul, dar nu au existat răni mortale, scrie The Brussels Time.

Poliţia federală a confirmat că o persoană a fost rănită, fără a putea preciza deocamdată circumstanţele.

Martorii au povestit cum a început un bărbat să-i atace cu cuțitul în timp ce se afla într-un vagon de metrou. Imediat după atac, bărbatul a fugit prin stație încercând să atace pe altcineva.

La fața locului au intervenit numeroși polițiști, însoțiți inclusivi de câini, și două ambulanțe.

Atacul a avut loc în jurul orei 18, ora locală, în stația Schuman a metroului din Bruxelles.

Agresorul a fost arestat de poliţie, a anunţat Wafaa Hammich, purtătoarea de cuvânt a primarului Bruxellesului, Philippe Close.

Knife attack on the Brussels metro. 1 stabed, a lot of panick, slow police respons. #brussels #schuman #metro #knife #attack pic.twitter.com/7bbUE71asX

Potrivit primelor informații, acesta nu se afla pe lista Unității de Coordonare pentru Analiza Amenințărilor, ce monitorizează activitățile teroriste din Belgia și nici nu este cunoscut de serviciile de informații. Astfel că este posibil să fie escluls un posibil atac terorist. Potrivit martorilor, bărbatul ar putea suferi de probleme psihologice, mai scrie publicația din Bruxelles.

După atac, Societatea de transporturi Stib a anunţat pe contul său Twitter că liniile de metrou 1 şi 5 sunt perturbate. Linii de autobuze au fost instituite între Arts-Loi, Merode şi Montgomery.

Knife attack in #Brussels metro -#Schuman 2 men, a woman injured. One of them more seriously. The attacker arrested pic.twitter.com/OucMjAWy7g