Asistentele medicale de la două mari spitale din New York spun că lucrează multe ore în condiții nesigure, fără un salariu suficient. În plus, procesul de burnout se instalează deja în masă, din cauza deficitului de personal, mai susține acestea, scrie CNN. Este vorba de peste 7.000 de asistente medicale care au intrat în grevă de la începutul săptămânii. Este vorba de cele de la unul din spitalele din Manhattan ale rețelei Mount Sinai și de Centrul medical academic Montefiore din Bronx, potrivit presei americane.

Mii de asistente medicale au ieșit luni pe străzile din New York cu pancarte ce conțin mesaje dure legate de drepturile de muncă. Asistentele acuză că șefii și-au dublat salariul iar ele nu au primit nimic în plus. Acestea cer salarii mai mari și personal suficient în spitale.

„Sănătatea este un drept al omului. Calitatea sănătății este de asemenea un drept al omului”, spun sindicaliștii, alături de asistentele medicale.

New York City - Nurses demand higher pay and staffing at hospitals (January 9, 2023) #NYCNurseStrike #NewYorkCity #NursesStrike #NewYork #Nurses #NYC https://t.co/nnaAIjq9Fh