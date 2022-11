Critici din interiorul Partidului Democrat avertizaseră că campaniile de publicitate electorală în favoarea unor candidaţi care au preluat acuzaţiile fostului preşedinte Donald Trump de fraudă la alegerile din 2020 ar putea ajuta la alegerea a exact acelor persoane despre care democraţii le spun americanilor că reprezintă un risc serios pentru democraţie.



Însă susţinătorii controversatei strategii au calculat că întărirea acestor candidaţi în defavoarea republicanilor mai moderaţi în alegerile interne (primare) îi va face concurenţi mai uşor de învins în 'midterms'.



Pariul pare să fi fost câştigător: proiecţiile de miercuri îi dădeau învingători pe toţi cei opt candidaţi democraţi care au beneficiat de această strategie. Aceste rezultate ar putea oferi un tipar pentru viitoarele alegeri prezidenţiale din 2024.



Totuşi, critici precum fostul congressman democrat Tim Roemer au afirmat că strategia este în ultimă instanţă distructivă, pentru că sacrifică principiile morale ale partidului şi ajută la amplificarea acuzaţiilor false ale lui Trump privind integritatea scrutinului din 2020.



În New Hampshire, senatoarea democrată în funcţie Maggie Hassan a câştigat cu uşurinţă un nou mandat, contribuind la şansele partidului său de a păstra controlul în această Cameră. Hassan l-a învins pe republicanul Don Bolduc, care fusese ajutat cu 3,1 milioane de dolari de către un grup democrat de sprijin, Senate Majority PAC, în timpul alegerilor primare ale republicanilor. Bolduc fusese criticat ca fiind prea extremist chiar de către membri din partidul său.



Democraţii şi-au apărat de asemenea două locuri în Camera Reprezentanţilor în New Hampshire şi au câştigat unul în Michigan, candidaţii lor obţinând victorii clare în faţa republicanilor care negau rezultatul alegerilor din 2020.



De asemenea, în patru state - Pennsylvania, Michigan, Maryland şi Illinois - candidaţii democraţi pentru funcţia de guvernator au obţinut victorii lejere în faţa celor republicani, după ce au promovat publicitate electorală pentru alegerile primare ale republicanilor din acest an.



Cursa din Michigan pentru Camera Reprezentanţilor, în care, conform proiecţiilor, democrata Hillary Scholten îl va învinge pe republicanul John Gibbs, ar putea avea consecinţe importante, întrucât le-ar permite democraţilor să ia un loc de la republicani şi să contrabalanseze pierderile din alte locuri.



Deşi se previzionează că republicanii vor prelua controlul în Cameră, până acum alegerile nu au produs victoria zdrobitoare pe care aceştia o căutau.



Comitetul Democrat de Campanie pentru Congres (DCCC) şi-a atras critici în această vară când a cheltuit 2,4 milioane de dolari în alegerile primare republicane pentru a-l ajuta pe Gibbs să-l învingă pe Peter Meijer, unul din cei zece republicani din Cameră care au votat pentru destituirea lui Donald Trump în urma asaltului din 6 ianuarie 2021 asupra Capitoliului.



Potrivit unui bilanţ alcătuit de Reuters, grupuri democrate au cheltuit cel puţin 51,5 milioane de dolari în alegerile primare republicane din acest an. Însă nu au obţinut întotdeauna rezultatul dorit: în Colorado, Nevada, California şi Virginia, candidaţii pe care i-au susţinut nu au câştigat scrutinul primar.



Cea mai mare parte a acestor bani a fost cheltuită în Illinois, unde guvernatorul în funcţie, democratul J.B. Pritzker, şi Asociaţia Guvernatorilor Democraţi (DGA) au pus la bătaie 34,5 milioane de dolari în primarele republicane pentru a submina un candidat relativ moderat. Pritzker a fost reales cu uşurinţă marţi.



DGA a promovat de asemenea publicitate pentru a amplifica statutul de 'negaţionişti' ai republicanilor conservatori din Maryland şi Michigan care au câştigat primarele, dar au pierdut alegerile generale.



'A-i defini pe republicani de timpuriu şi a nu-i lăsa să iasă din căsuţa lor extremistă a fost crucial în înfrângerea ''negaţioniştilor''', a afirmat purtătorul de cuvânt al DGA, David Turner.