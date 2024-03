La Moscova, o femeie in varsta a fost retinuta pentru ca a dat foc unei cabine de vot, potrivit postului de stiri independent Sota, relatează aktual24.ro

O inregistrare video publicata pe retelele de socializare arata cum ofiterii de politie o retin pe femeie in timp ce aceasta parea sa filmeze incendiul cu telefonul.

Comitetul Central de Investigatii din Moscova a declarat ulterior ca a lansat o ancheta penala privind incendiul provocat.

Oficiali electorali au declarat pentru agentia de stiri de stat RIA Novosti ca niciun buletin de vot nu a fost deteriorat in urma atacului si ca lucratorii electorali si-au continuat activitatea dupa incident.

In Sankt Petersburg, o tanara a aruncat un cocktail Molotov intr-o sectie de votare si a fost imediat retinuta de politie, potrivit postului local de stiri Fontanka.

Intre timp, in districtul autonom Khanty-Mansi din nordul Rusiei, postul de stiri Neft a relatat ca o femeie a incercat sa dea foc unei urne de vot cu ceea ce parea a fi un cocktail Molotov.

Sefa alegerilor, Ella Pamfilova, a afirmat ca persoanele arestate in incidentele de imprastiere de colorant au declarat ca li s-au promis bani si ca nu stiau ca vor fi pedepsite penal pentru actiunile lor.

Peste 112 milioane de ruși au drept de vot în alegerile prezidențiale din 15-17 martie. Alți aproape două milioane de cetățeni cu drept de vot trăiesc în străinătate. Analiștii se așteaptă ca președintele Vladimir Putin să câștige, cu excepția, foarte puțin probabilă, a unei evoluții neașteptate.

Vladimir Putin nu lasă însă lucrurile la voia întâmplării. Din contră, în unele secții de votare din Rusia, mai exact regiunile Kursk, și Rostov pe Don, se pare că au fost distribuite pixuri speciale cu cerneală care dispare pentru a fi folosite la alegerile prezidențiale din aceste zile.

Pixurile au fost furnizate în cutii sigilate cu emblema oficială a Comisiei Electorale Centrale din Rusia, potrivit unor surse citate de Sirena, relatează Ziare.com.

Cerneala folosită pentru a marca buletinul de vot al alegătorilor pare normală, dar poate fi făcută să dispară atunci când este încălzită cu bricheta, se arată într-o postare pe rețeaua X (fostă Twitter).

Russia: The fascist government is supplying polling places with pens with disappearing ink. Identified in Kursk and Rostov-on-Don so far. Voters are supposed to use these government-supplied pens when they vote. pic.twitter.com/9WwdkfXOD3