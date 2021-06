Alegeri Moldova. Vladimir Dachi, liderul NOI: Doar impreuna vom reusi sa ne luam tara inapoi din mainile celor care au devalizat-o

"Vreau sa le multumesc locuitorilor din raionul Cahul pentru modul in care ne au primit in mijlocul lor si sa-i asigur ca, votand pe 11 iulie Partidul Politic NOI, nu-i vom dezamagi! Doar impreuna vom reusi sa ne luam tara inapoi din mainile celor care, in ultimii 10 ani, au devalizat-o si au alungat 1 milion de semeni de ai nostri din Republica Moldova in Diaspora! Pe 11 iulie, vom reda Moldova moldovenilor", a declarat presedintele Partidului Politic NOI, Vladimir Dachi.