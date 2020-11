Alegeri în SUA: Joe Biden, discurs de învingător: ”Nu trebuie să mai aveți îndoieli. În America oamenii decid! Nu voi guverna ca un președinte partizan”

”Americani au votat mai mult decât oricând. Nu trebuie să mai aveți îndoieli. În America oamenii decid. Voința oamenilor este cea care determină cine va fi președintele SUA. După o noapte lungă, este clar că avem suficiente voturi să câștigăm.

Este clar că am câștigat în suficiente state pentru a câștiga președinția. Nu am venit pentru a spune că am câștigat. Am câștigat în Wisconsin cu 20.000 de voturi, în Michigan am câștigat cu 35.000 de voturi și crește. În Pennsylvania am câștigat cele mai multe voturi prin corespondență. Am câștigat cele mai multe voturi din istoria scrutinului prezidențial.

Nu voi guverna ca un președinte partizan. Voi lucra din greu pentru cei care au votat pentru mine și pentru ceilalți. Am făcut campanie ca un candidat democrat, dar voi conduce ca un american. Fiecare vot trebuie să fie numărat. America a îndurat multe. Am încredere că vom fi învingători”, a fost discursul lui Joe Biden.