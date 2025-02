„Prima mea reacție a fost confuzia, nu mi-am dat seama ce se întâmplă. Apoi, când am înțeles că sunt în interiorul balenei, gândul meu a zburat imediat la Pinocchio”, a declarat Adrián pentru BBC Mundo. Însă experiența a durat doar câteva secunde, deoarece balena l-a expulzat rapid la suprafața apei.

Incidentul s-a petrecut în Strâmtoarea Magellan, în apropierea coastei Patagoniei din Chile. Adrián și tatăl său, Dall Simancas, vâsleau liniștiți, când o mișcare bruscă i-a luat prin surprindere. Dall, care avea o cameră montată pe caiacul său, a surprins momentul dramatic. „Când m-am întors, Adrián dispăruse. A fost un șoc imens până când l-am văzut ieșind la suprafață”, a povestit el.

Adrián a descris senzația de a se afla în gura balenei ca pe ceva ireal. „Tot ce vedeam era o nuanță întunecată de albastru și alb. Nu știam ce să fac sau dacă voi putea ieși de acolo”, a mărturisit el. Cu toate acestea, nu a fost nevoie să intervină, deoarece balena l-a scuipat imediat, incapabilă să îl înghită.

Specialiștii explică faptul că balenele cu cocoașă nu pot înghiți obiecte mari, având un gât foarte îngust, adaptat doar pentru pești mici și creveți. Conform expertului brazilian Roched Jacobson Seba, cel mai probabil, balena s-a hrănit cu un banc de pești și l-a înghițit accidental pe Adrián împreună cu prada sa.

Experiența a fost un moment de reflecție pentru tânărul aventurier. „A fost ca o a doua șansă. M-a făcut să mă gândesc la viață și la ceea ce pot face mai departe”, a spus el. În același timp, specialiștii atrag atenția că incidente de acest fel pot fi evitate prin menținerea unei distanțe sigure față de zonele de hrănire ale balenelor și utilizarea ambarcațiunilor cu motoare care să le alerteze prezența umană.

A male kayaker was swallowed by a humpback whale off Chilean Patagonia before being released seconds later, unharmed.



Adrián Simancas was kayaking with his father, who filmed this video as the massive mammal suddenly surfaced. pic.twitter.com/0nuE6OP88s