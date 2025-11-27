Atacatorul Rahmanullah Lakanwal, 29 de ani, a intrat în Statele Unite imediat după retragerea dezastruoasă din Afganistan, din august 2021, sub administrația Biden. El a ajuns în SUA o lună mai târziu, prin programul „Operation Allies Welcome”, și a colaborat cu entități ale guvernului american în Afganistan, inclusiv CIA.
„În urma retragerii dezastruoase a lui Biden din Afganistan, administrația a justificat aducerea presupusului atacator în Statele Unite, în septembrie 2021, datorită activității sale anterioare cu guvernul american, inclusiv CIA, ca membru al unei forțe partenere în Kandahar, care s-a încheiat imediat după evacuarea haotică”, a declarat directorul CIA, John Ratcliffe, pentru Fox News Digital.
Ratcliffe a continuat: „Individul – și mulți alții – nu ar fi trebuit niciodată să fie lăsați să vină aici. Cetățenii și militarii noștri merită mult mai mult decât să îndure consecințele continue ale eșecurilor catastrofale ale administrației Biden”, a subliniat oficialul.
FBI investighează atacul asupra Gărzii Naționale ca pe un „act de terorism” internațional. Cei doi soldați răniți sunt în continuare în stare critică.
Atac armat lângă Casa Albă. Doi militari, membri ai Gărzii Naționale, au fost împușcați. Reacția președintelui Donald Trump-FOTO/VIDEO
Într-un discurs online adresat națiunii, miercuri seara, președintele Donald Trump a numit atacul „o agresiune sălbatică” și a descris cum unul dintre militari „a fost împușcat de la mică distanță, într-un atac monstruos de tip ambuscadă, la câțiva pași de Casa Albă.”
Trump a adăugat că „asaltul odios” a fost „un act de rău, un act de ură și un act de terorism. A fost o crimă împotriva întregii națiuni. A fost o crimă împotriva umanității.”