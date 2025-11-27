Atacatorul Rahmanullah Lakanwal, 29 de ani, a intrat în Statele Unite imediat după retragerea dezastruoasă din Afganistan, din august 2021, sub administrația Biden. El a ajuns în SUA o lună mai târziu, prin programul „Operation Allies Welcome”, și a colaborat cu entități ale guvernului american în Afganistan, inclusiv CIA.

„În urma retragerii dezastruoase a lui Biden din Afganistan, administrația a justificat aducerea presupusului atacator în Statele Unite, în septembrie 2021, datorită activității sale anterioare cu guvernul american, inclusiv CIA, ca membru al unei forțe partenere în Kandahar, care s-a încheiat imediat după evacuarea haotică”, a declarat directorul CIA, John Ratcliffe, pentru Fox News Digital.

Ratcliffe a continuat: „Individul – și mulți alții – nu ar fi trebuit niciodată să fie lăsați să vină aici. Cetățenii și militarii noștri merită mult mai mult decât să îndure consecințele continue ale eșecurilor catastrofale ale administrației Biden”, a subliniat oficialul.

FBI investighează atacul asupra Gărzii Naționale ca pe un „act de terorism” internațional. Cei doi soldați răniți sunt în continuare în stare critică.

Într-un discurs online adresat națiunii, miercuri seara, președintele Donald Trump a numit atacul „o agresiune sălbatică” și a descris cum unul dintre militari „a fost împușcat de la mică distanță, într-un atac monstruos de tip ambuscadă, la câțiva pași de Casa Albă.”

Trump a adăugat că „asaltul odios” a fost „un act de rău, un act de ură și un act de terorism. A fost o crimă împotriva întregii națiuni. A fost o crimă împotriva umanității.”