Accidentul a fost descoperit de localnici care au alertat imediat autoritățile.

Toți cei trei bărbați au fost declarați morți la fața locului.

Aceștia ar fi vrut să ajungă la o nuntă, spun autoritățile.

Tragedia a avut loc din cauză că podul care se prăbușise după inundații apărea ca fiind în regulă pe aplicația GPS care nu era actualizată.

În plus, podul nu avea nici bariere de siguranță și nici semne de avertizare.

Google Maps horror :



Wrong #GPS location took the lives of 3 people in #Bareilly, #UttarPradesh#GoogleMaps directed a car to a half-finished bridge.



Due to dense #fog, the incomplete bridge was not visible and the car falls into the #RamgangaRiver, resulting in the death of… pic.twitter.com/uTCMKTz7xG