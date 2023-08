Un bărbat care a făcut senzaţie pe internet după ce BBC l-a intervievat în direct din greşeală intenţionează să dea în judecată compania media pentru încasările pe care aceasta le-ar fi obţinut în urma difuzării imaginilor, câştiguri de care el susţine că a fost privat.





El a fost confundat cu jurnalistul specializat în tehnologie Guy Kewney, care urma să vorbească în direct despre o dispută juridică între Apple Corps şi Apple Inc.



Imaginile rezultate din această gafă au fost vizualizate de peste cinci milioane de ori pe canalul YouTube al reţelei media, însă Goma a declarat pentru un podcast că nu a primit nicio sumă de pe urma interviului.



"I-am contactat, iar ei nu mi-au răspuns. M-au plătit pentru acel interviu? Nu. Aşteaptă să-i chem în instanţă", a povestit el pentru podcastul Accidental Celebrities.



Întrebat de gazdele podcastului, Josh Pieters şi Archie Manners, dacă intenţionează să dea în judecată reţeaua media, el a răspuns: "O s-o fac. Din cauza banilor pe care ei i-au obţinut şi din care mie nu mi-au dat niciun bănuţ".



Goma a adăugat că BBC foloseşte acea înregistrare de 17 ani fără ca el să fie plătit, adăugând ulterior că "acel clip i-a făcut mai bogaţi".



Guy Goma a povestit în cadrul podcastului cum, de îndată ce a ajuns la studiourile BBC, fiind în căutarea unui loc de muncă, a fost condus la machiaj. "Am spus: scuzaţi-mă, n-am nevoie de asta, am venit doar pentru un interviu de angajare, n-am nevoie de machiaj", a povestit el.



În înregistrarea video el poate fi văzut cum, deşi iniţial surprins, răspunde la toate întrebările jurnalistei Karen Bowerman, care, potrivit acestuia, nu şi-a dat seama de greşeală.



După interviu, Goma a anunţat BBC că a intervievat persoana greşită, însă nu a mai fost contactat "timp de o săptămână", a ratat interviul de angajare şi nu a obţinut postul.



BBC a refuzat să comenteze.