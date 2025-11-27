Trenul, care transporta echipamente de monitorizare seismică, circula „normal” în zona unei gări din provincia Yunnan „când a avut loc coliziunea cu muncitorii care pătrunseseră pe calea ferată”, a declarat administraţia feroviară din Kunming într-un comunicat.



„Conducerea căilor ferate a activat imediat planul de intervenţie de urgenţă şi a colaborat cu autorităţile locale pentru a organiza operaţiunile de salvare şi ajutor”, a adăugat aceasta.

În cauză a fost deschisă o anchetă, urmând ca toți că cei responsabili să fie traşi la răspundere.