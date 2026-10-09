Marius Lulea îi pune la colț pe liderii politici. „Cetățenii când se uită spre scena politică văd mult zgomot, de câțiva ani, și nicio soluție”
Marius Lulea
Fondatorul AUR, Marius Lulea, a vorbit la Realitatea PLUS despre blocajul politic și despre lipsa unor soluții pentru problemele cu care se confruntă România. El a criticat pozițiile liderilor politici, dar și modul în care partidele poartă negocierile pentru formarea guvernului.
Marius Lulea acuză partidele că își urmăresc propriile interese
Fondatorul AUR consideră că liderii politici se concentrează pe conflictele dintre partide, în timp ce administrațiile locale, firmele și pensionarii așteaptă măsuri concrete. El a invocat și un studiu conform căruia jumătate dintre români nu ar alege niciunul dintre partidele politice actuale.
„Așa cum arată lucrurile în momentul de față, nu pare că se găsește o variantă. Ceea ce cred eu că este deranjant pentru români este că fiecare dintre liderii politici vorbește nu despre soluții, ci cu multă aroganță doar de propriile interese.
Este foarte trist. Deci practic vedem un fel de conflict în care partidele politice au fost atrase. Sunt ferm convins că sunt astăzi primari în România care așteaptă o rectificare bugetară, sunt firme de construcții care așteaptă să primească banii pentru asfaltul turnat sau pentru betoanele care au fost folosite în construcții, sunt pensionari care se așteaptă ca să se indexeze pensiile cu inflația, așa cum scrie în lege.
Și pe de cealaltă parte vedem o clasă politică. De altfel, vedeam un studiu recent: 50% dintre români, atenție, 50% dintre români nu ar alege unul din partidele politice actuale. Asta arată, într-un mod foarte grav, încrederea scăzută de care se bucură, între ghilimele se bucură, căci nu se bucură partidele politice actuale.”
Critici la adresa PNL și PSD pentru reforme și protecția socială
Marius Lulea a susținut că nemulțumirea cetățenilor nu vizează un singur partid. În opinia sa, liberalii nu au redus birocrația și taxele pentru firme, în timp ce PSD nu a protejat suficient puterea de cumpărare a pensionarilor. Acesta a vorbit și despre povara fiscală suportată de români și despre serviciile pe care aceștia ar trebui să le primească în schimbul banilor plătiți statului.
„Și nu vorbim despre un singur partid politic. Cetățenii când se uită spre scena politică văd mult zgomot, de câțiva ani, și nicio soluție. Sunt partide de la care s-ar fi așteptat o anumită seriozitate, partide care ar fi trebuit să facă reforme, spre exemplu liberalii ar fi trebuit să se ocupe de reducerea birocrației și scăderea taxelor pentru firme, nu au făcut acest lucru, au lucrat într-un sens invers.
Românii s-ar fi așteptat ca cei de la PSD să protejeze puterea de cumpărare, să protejeze bătrânii, și observând că nu se întâmplă acest lucru, am văzut pensiile impozitate, cu voturile celor de la PSD, s-ar fi așteptat primarii să primească sprijin pentru investițiile făcute, iar românii, căci aici în primul rând trebuie să discutăm despre români, ar fi dorit ca pentru banii pe care îi plătesc sub formă de taxe și impozite, sume foarte mari de bani, fiecare român câștigă 3.000 de lei și 3.000 de lei plătește către stat.
Mi-aș fi dorit foarte mult să avem acest sistem, cum este în America, să primească cetățenii 3.000 de lei și apoi să vedem dacă statul mai avea curajul să le ceară bani și să vadă ei în fiecare lună că, în realitate, jumătate din venitul lor este risipit către stat. Și acești cetățeni ar fi dorit să vadă servicii medicale, ar fi dorit să vadă o protecție socială reală, ar fi dorit să vadă reforma administrativă, adică banii nu sunt risipiți.”
Doar 10% din bugetul de stat merge către investiții
Fondatorul AUR a criticat și modul în care sunt repartizate cheltuielile bugetare. Acesta a afirmat că investițiile reprezintă o parte redusă din buget și a comparat situația cu ridicarea unei case în care aproape toți banii ar fi cheltuiți pe procedurile de autorizare.
„Atenție, aproximativ 10% din banii de la bugetul de stat sunt folosiți pentru investiții. Restul reprezintă alte tipuri de cheltuieli. Este o situație catastrofală. Este ca și cum eu v-aș spune dumneavoastră că urmează să construim o casă, dar 90% reprezintă procedura de autorizare și doar 10% constituie casa. Deci situația este una total nefericită și nu există aparent soluții.”
Acuzații privind rolul președintelui și excluderea PSD și AUR de la dialog
Marius Lulea a criticat și activitatea președintelui, susținând că acesta ar fi trebuit să țină cont de votul cetățenilor. Totodată, el a afirmat că PSD și AUR sunt excluse de la dialog, ceea ce, în interpretarea sa, îi afectează pe alegătorii celor două formațiuni.
„Avem și un președinte care nu își îndeplinește rolul constituțional. Ar fi trebuit să țină cont, ne place, nu ne place, de votul pe care l-au dat românii.
Există două partide importante, PSD și AUR, care sunt excluse de la dialog, nu sunt excluși liderii politici, președinții. Nu, sunt excluși cetățenii care și-au dat votul și se așteptau ca președintele să fie echidistant. Sigur, ce să mai vorbim despre anularea alegerilor și despre abuzurile care sunt comise în aceste zile.”
Marius Lulea cere renunțarea la orgoliile politice
În opinia fondatorului AUR, dezbaterea publică din ultimele șase luni s-a concentrat pe nominalizarea unor premieri, fără ca aceștia să ajungă să fie votați. El a susținut că presiunea societății civile este necesară pentru ca partidele să treacă de la conflicte la identificarea unor soluții.
„Credeți-mă, exact acest tip de apel pe care dumneavoastră l-ați lansat l-am auzit și de la domnul Călin Georgescu, liderul suveranist, la dumneavoastră în studio. Că trebuie politicienii să lase orgoliile la o parte, să se pună la o masă, să vadă care sunt soluțiile pentru România, astfel încât toate aceste probleme de care noi discutăm să dispară, să fie eliminate, să fie reduse.
Zgomotul de care vorbiți sigur că nu ajută cu nimic. În schimb nu se discută despre soluții, nu se discută despre români, nu se discută despre administrația publică, nu se discută, în general, decât despre ei.
Dacă ar fi să luăm ultimele șase luni, în dezbaterea publică nu a existat decât s-a nominalizat un premier, atenție, deja nu mai avem premieri, avem premieri nominalizați, că ei niciodată nu ajung să fie votați. Acești premieri se plimbă pe la partidele politice, se aranjează bine dimineața, fac câteva interviuri, toată lumea declară: fericite, ne-a văzut la televizor, suntem acolo, contăm, și nu se întâmplă absolut nimic.”
Apel la implicarea societății civile și a cetățenilor
Marius Lulea a inclus presa, organizațiile profesionale, sindicatele și cetățenii în categoria societății civile despre care spune că ar trebui să exercite presiune asupra clasei politice. El a avertizat că lipsa unei reacții din partea societății ar menține situația actuală.
„Sincer, fără o presiune din partea societății civile, iar în societatea civilă eu am să includ și presa din România, și organizațiile profesionale, sindicatele și fiecare cetățean care are un punct de vedere în această țară, și românii care, dacă sunt nemulțumiți, ar trebui să reflecte această nemulțumire. Și sincer, dacă nu vor înțelege cu toții, adică societatea civilă, că puterea reală se află la ei, să nu mai fie obedienți față de autoritate, atunci suntem condamnați. Asta voiam să vă spun.”
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