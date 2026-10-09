Marius Lulea îi pune la colț pe liderii politici. „Cetățenii când se uită spre scena politică văd mult zgomot, de câțiva ani, și nicio soluție”

Publicat 9 oct. 2026, 22:52 Sursă Realitatea PLUS

Fondatorul AUR, Marius Lulea, a vorbit la Realitatea PLUS despre blocajul politic și despre lipsa unor soluții pentru problemele cu care se confruntă România. El a criticat pozițiile liderilor politici, dar și modul în care partidele poartă negocierile pentru formarea guvernului.

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