Gheorghe Piperea cere intervenția DIICOT după scandalul de la IAR Brașov. Acuzații grave privind miliardele din programul SAFE

Publicat 11 oct. 2026, 20:39 Sursă Realitatea PLUS

Europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea a lansat acuzații dure la adresa Guvernului, după ce sindicaliștii IAR Brașov au reclamat că statul român preferă să cumpere elicoptere militare de la Airbus, în loc să susțină industria națională de apărare. Într-o intervenție la Realitatea PLUS, Piperea a susținut că situația ar trebui să intre inclusiv în atenția DIICOT și a comisiilor de apărare din Parlament. Acesta a ridicat semne de întrebare și cu privire la împrumuturile de miliarde de euro contractate prin programul SAFE, în condițiile în care alte state europene refuză aceste finanțări.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre gheorghe pipereaiar brasov