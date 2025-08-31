Totul după ce profesorii refuză să mai intre la catedră din cauza măsurilor de austeritate care au aruncat România în haos.

Mesajul ireal al lui Daniel David

„Când țara merge prost, economia merge prost...nu cauți să iei măsuri prin care să salvezi bani. A fost și discuția legată de interdicția de a lua și pensie și de a fi și implicat în sistemul public...ceea ce pentru noi a fost deja o linie roșie, pentru că noi avem foarte mulți profesori care sunt profesori pensionați.

Educația a făcut ce a trebuit să facă și noi de acum începem să intrăm în logica dezvoltării, cu dezvoltări graduale, în funcție de cât își permite țara, că tot ați pomenit cele două principii despre care vorbeam, principiul raționalității și principiul decenței.”, a transmis ministrul Educației - Daniel David.