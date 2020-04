Laurențiu Botin: Am ascultat. Ne-am izolat fizic. Dar mental?

Dacă e să-l comparăm cu un centru de comandă, creierul este șeful absolut. Există și acolo, spun cercetătorii, o ierarhie bine stabilită. Lobul frontal, spre deosebire de temporal, occipital, parietal și cerebel, este șeful suprem. Este acela care zăbovește o secundă și apoi dă comanda tuturor. Pe acela trebuie să-l antrenăm. Cum? Hmm, asta putem doar bănui.

Personal, mă gândesc la un cumul de informații pe care le luăm din ceea ce ne înconjoară. Informații pe care le analizăm pe fiecare fațetă și pe care , mai apoi, le stocăm undeva, acolo. Procesul durează secundă după secundă, an după an. Informațiile, aici e buba, le luăm te miri de unde. Dacă acestea sunt viciate, gândirea e viciată. Dacă acestea sunt contradictorii, șeful frontal le compară și reține ce crede el. Dacă acestea nu vin, atunci și șeful lâncezeste. De unde luăm informația? Depinde de ce am stocat până acum. Unii o iau de pe arătură, mintea lor fiind în conseciință o mare tarla. Alții, didacți sau autodidacți, adună un talmeș-balmeș de info bună sau rea și-și proiectează propria versiune. Cei mai mulți nu filtrează, șeful frontal s-a cam puturoșit de mult. Aceia au o șansă acum. Să-l pună la treabă.

Recunosc, disertația de mai sus e pseudo-științifică, nu am pretenții de specialist ci doar de observator. Am încercat să ilustrez grobian un mod de funcționare. Așa cum îl vede al meu șef frontal. Ce vreau de fapt să spun. Observ, în pandemia de informații, un atac informațional asupra creierelor. Deliberat au ba, există un toptan de informații contradictorii care au amețit și cel mai antrenat creier. Unii reacționează imediat, impulsiv. Alții poartă spaime interioare. Cei mai mulți, păcat, au dat creierul pe modul de supraviețuire. De aici vine pericolul. Vegetăm ca ființe, ne transformăm în masă de carne cu nevoi. Am devenit doar o reacție instinctivă, necalculată, previzibilă. Știți ce e grav? Că sunt unii, mai antrenați ca noi, care speculează asta. Propun să le facem o surpriză. Înainte de a merge cu turma, stați un minut și lăsați-l pe șeful frontal să discearnă. Ar fi o surpriză pentru mulți!