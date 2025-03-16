Avocat: Victor Ponta ar trebui SCOS din cursa prezidențială. De ce unii candidați sunt verificați la sânge și alții nu?

Sursă: Realitatea PLUS

Victor Ponta renunță oficial la cetățenia sârbă pe care a obținut-o în urmă cu câțiva ani. Demersul însă este unul de lungă durată, a explicat, într-o intervenție la Realitatea PLUS, avocatul Doru Giugula.

"Contestația depusă împotriva lui Ponta pentru că ar fi cetățean sârb este admisibilă și CCR ar trebui să o admită și să-l scoată din cursa prezidențială pe Ponta.

Dacă Ponta și-a depus cerere de renunțare la cetățenie este un lucru, dar el este cetățean sârb până când Ministerul de Externe emite o hotărâre iar președintele sârb îi retrage cetățenia. Din acest punct de vedere, Ponta nu are ce căuta în aceste alegeri și CCR ar trebui să se prezinte pe acest aspect. De ce unii candidați sunt verificați la sânge și alții nu? Pentru că cei care fac verificările pot și au diferite interese sau directive de la factori care nu au nimic de-a face cu organizațiile legale ale statului și atunci, fiind puși pe criterii politice, influențează anumite decizii pentru că nu îi trage nimeni la răspundere", a spus, la Realitatea PLUS, avocatul Doru Giugula.