Mitrescu susține că fostul ministru al Energiei „a săpat groapa” Complexului Energetic Oltenia și acum „vrea să-i pună și crucea”, numindu-l „artizanul distrugerii economice” în toată zona Olteniei. Liderul sindical consideră că afirmațiile lui Popescu sunt „aberante” și că energia produsă pe cărbune este esențială pentru acoperirea vârfurilor de consum.

"(Virgil Popescu) a distrus economic o zonă, Gorj, Mehedinți, Vâlcea, toate zonele care depindeau de minerit și de energia produsă pe cărbune. Cum poate să mintă (...) nu îi e rușine? Cum poți să spui că e scump, când vedeți cu cât seara achiziționăm energie? Păi, luați și vedeți prețul de producție și costul total, cu certificatul, al megawatului de la Complexul Energetic Oltenia, și comparați-l cu cât plătește România pentru acei 1300–1400 MW, medie, pe care îi ia la vârful de sarcină, seara și dimineața. Spunea ministrul am văzut că a fost și 27 de mii (MW), la un moment dat, și fără noi nu producem mai mult de 500–600, în cel mai rău caz, la Rovinari, și mult mai puțin în alte locuri. Deci, vedeți cât de penibil este omul ăsta!”, a precizat liderul sindical, citat de Gorjonline.ro.

Virgil Popescu a fost ministru al Energiei între decembrie 2020 și iunie 2023, în guvernele conduse de Florin Cîțu și Nicolae Ciucă, iar anterior al Economiei, în perioada 2019–2020 și din nou în 2021, în guvernele Ludovic Orban și Florin Cîțu

Din iulie 2024 este europarlamentar pe listele PNL, în cadrul Grupului Partidului Popular European