Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, s-a declarat încrezător că Standard & Poor\"s va menține ratingul, așa cum au făcut și celelalte mari agenții.

Evaluarea Standard & Poor\"s vine în momentul în care, la Luxemburg, se desfășoară Consiliul miniștrilor de finanțe ai Uniunii Europene – Ecofin, unde Nazare prezintă ultimele măsuri de reducere a cheltuielilor și a deficitului bugetar, de care depinde continuarea finanțării europene a României.

Pe de altă parte, agenția de rating Fitch Ratings a comentat vineri rectificarea bugetară prin care ținta de deficit a fost majorată de la 7% la 8,4%, subliniind faptul că România se confruntă deja cu o serie de dificultăți în încercarea de a opri declinul economic.

În plus, Fitch susține că măsurile fiscale suplimentare s-ar putea confrunta cu provocări de implementare, în contextul „oboselii” față de consolidarea fiscală, al creșterii economice anemice și al incertitudinii politice persistente.

România are în prezent ratingul suveran nivel BBB-/F3 pentru datoria pe termen lung şi scurt în valută, cu perspectivă negativă